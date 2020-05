Motivul pentru care Gigi Becali nu vrea sa auda de o intoarcere a lui Iasmin Latovlevici la FCSB

Ziare.

Finantatorul "ros-albastrilor" spune ca nu are nevoie de fundasul care a ramas liber de contract dupa despartirea de Kisvarda deoarece pozitia de fundas stanga e antamata de Ionut Pantiru."Tata, ce vreti sa mai fac eu cu Latovlevici? El este istorie pentru noi. Vreti sa il tin pe Pantiru pe banca pentru a juca unul de 34 de ani? O vrea el sa vina, dar s-au mai intors Rusescu, Tanase si Adi Popa. Ati vazut sa mai faca vreunul ceva? Toti jucau doar din amintiri", a spus Becali pentru Prosport "Cum le-am multumit si lor pentru tot ce au facut pentru Steaua, asa ii multumesc si acum lui Latovlevici, insa eu am de gand sa merg pe mana tinerilor. Pe mine ma intereseaza sa fac bani cu astia tineri. Ce pot sa mai fac eu cu jucatori trecuti de 34 de ani? Astia tineri zbarnie la antrenamente si la testele fizice", a adaugat latifundiarul din Pipera.Iasmin Latovlevici are 34 de ani si a jucat la FCSB in perioada 2010-2015.