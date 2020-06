Reactia lui Gigi Becali dupa ce Harlem Gnohere si-a reziliat contractul cu FCSB

Comunicatul oficial al lui FCSB

Finantatorul "ros-albastrilor" spune ca ii convine ca varful din Hexagon si-a reziliat intelegerea."Da, a semnat acum doua ore. Mie imi convine ca a plecat Gnohere. Ma bazez pe Adi Petre, pe Coman, am atacanti! Plus ca el a intarziat la reunire, avea kilograme in plus, mai dura pana devemea apt de joc", a spus Gigi Becali, la Digi Sport FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Harlem Gnohere pentru rezilierea contractului.Atacantul francez in varsta de 32 de ani, care a evoluat pentru echipa noastra din ianuarie 2017, a imbracat tricoul ros-albastru in 115 partide oficiale in toate competitiile, reusind sa inscrie de 51 de ori si sa ofere 6 pase de gol.FCSB ii multumeste pentru contributie si ii ureaza mult succes in continuare!