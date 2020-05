Trei jucatori de la FCSB au primit interzis in cantonament de la Gigi Becali

Ziare.

com

Potrivit Fanatik , finantatorul lui FCSB nu-i lasa sa se antreneze pe Alexandru Stan, Adi Popa si Cristi Balgradean.Toti trei au fost bagati recent in somaj tenic, iar finantatorul "ros-albastrilor" i-a somat sa plece de la echipa!Cristi Balgradean a intrat in dizgratie dupa ce a semnat un precontract cu CFR Cluj, in timp ce Popa si Stan nu mai sunt doriti la echipa din cauza salariilor mari, dar si a evolutiilor neconvigatoare.In schimb, Bogdan Planic si Harlem Gnohere, si ei bagati in somaj tehnic, vor intra in cantonament.FCSB s-a reunit vineri, dupa incheierea starii de urgenta, la baza de antrenament din Berceni, acolo unde jucatorii vor sta in izolare 14 zile.