FCSB, ignorată de specialiști. Șansele de calificare în Europa League, ca și inexistente

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 14:04
Meciul Go Ahead Eagles - FCSB, programat joi, în prima etapă a Ligii Europa, se dispută de la ora 19:45 și va fi transmisă în direct pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.

Arbitrul eston Kristo Tohver va conduce la centru meciul Go Ahead Eagles - FCSB. Kristo Tohver va fi ajutat la cele două linii de Silver Koiv şi Sander Saga, în timp ce rezervă va fi Kevin Kaivoja. În Camera VAR se vor afla francezul Willy Delajod şi portughezul Tiago Martins.

Ca de obicei, specialiștii de la Football Meets Data au analizat cu ajutorul unui computer șansele de calificare ale celor 36 de echipe în faza următoare, la capătul celor opt etape din faza principală.

Astfel, deși anul trecut a jucat în optimile Europa League, FCSB e acum ignorată și se află pe locul 35, cu 28 la sută șanse de calificare în Top 24 și cu doar 2 la sută șanse de a intra în Top 8.

Din acest punct de vedere, mai slabă decât FCSB e doar Maccabi Tel-Aviv (22 de procente), ierarhia fiind dominată de AS Roma și Aston Villa, ambele cu 99 la sută șanse pentru Top 24.

