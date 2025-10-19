Cine e jucătorul de la FCSB desființat de Dănciulescu: "N-am văzut mai slab ca el"

FCSB a pierdut din nou în campionat, 1-2 cu Metaloglobus, iar reacțiile după meci nu au întârziat să apară. Printre cei mai duri critici s-a numărat Ionel Dănciulescu, fost internațional român, care l-a taxat fără menajamente pe Baba Alhassan, jucătorul improvizat fundaș central în lipsa lui Mihai Popescu.

Baba Alhassan a greșit la ambele goluri ale celor de la Metaloglobus: a fost depășit înaintea reușitei lui Ubbink și a comis penalty-ul din care Huiban a înscris pentru 2-1.

Dănciulescu: „N-am văzut fundaș central mai slab”

„Nu sunt nici de acord cu improvizațiile astea. Tănase nu trebuia să joace acolo ca mijlocaș, nu trebuie să-l iei din linia aceea din față. Nici Baba Alhassan fundaș. Uite, îl ai pe Kiki. Eu n-am văzut fundaș central de picior stâng mai slab decât Baba Alhassan. Mai ales că el a fost folosit sporadic, în două meciuri. Nu te-ai folosit deloc de Kiki”, a spus Dănciulescu, pentru DigiSport.

Criticat și de Gigi Becali

Nici patronul FCSB nu l-a menajat pe fotbalist:

„Golurile, amândouă de la el. La primul depășit, la al doilea a făcut 11 metri aiurea. Radunovic, nimic. Olaru, toate la adversar. Dar de unde să scot pe altul? Nu mai aveam pe cine”, a tunat Becali după meci.

Patronul l-a taxat și pe portar: „Golul 2 e și al lui Târnovanu. Du-te și ia mingea, că e a ta! O piticanie de jucător să-ți ia fața?”.

