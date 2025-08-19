Laura Vicol, ieșire necontrolată după FCSB - Rapid: "Sunteți penibili! Dacă vreți, vă spun și de unde am lenjeria"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 19 August 2025, ora 13:30
Laura Vicol, la unul din meciurile FCSB FOTO Facebook Laura Vicol

Cunoscută ca o fană înrăită a celor de la FCSB, Laura Vicol a fost fotografiată la meciul de pe Arena Națională cu Rapid.

Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, implicată în scandalul Nordis, a venit din nou la meci.

Laura Vicol a fost aspru criticată pentru că a fumat pe stadion și pentru ținuta extravagantă.

„Pentru ăștia care m-ați pozat la meci și ați scris că sfidez legea… Bobiță, pe stadion, unde mă duc des, să știți că fumează toată lumea Iqos (n.r. țigară electronică) și o să fumez în continuare dacă asta înseamnă că sfidez legea, pentru că sunt fumătoare și pentru că toată lumea fumează pe stadion.

Să scrieți despre mine că am sfidat legea și că m-am îmbrăcat extravagant la un meci de fotbal… M-am dus în pantaloni de trening și în maieu. Asta înseamnă extravagant pentru voi?

Dacă vreți să știți de unde am și lenjeria, vă spun… E de la Victoria’s Secret. Dar nu cred că pe cititori îi interesează ținuta mea extravagantă. Adică pantaloni de trening și maieu. Sunteți penibili!”, a transmis Laura Vicol pe pagina sa de Facebook.

