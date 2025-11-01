FCSB, lovitură de 6 milioane de euro: ”Gata, tată, bănuțul e în cont la Gigi Becali!”

Gigi Becali, patronul echipei FCSB, a declarat că a primit de la clubul Al Gharafa din Qatar suma de bani pentru transferul internaționalului român Florinel Coman.

Florinel Coman a plecat de la FCSB în Qatar în vara anului trecut, dar banii pentru transfer n-au ajuns decât acum în contul lui Gigi Becali, după o decizie luată de TAS. Qatarezii au susținut că au trimis suma în alt cont, fiind păcăliți de hackeri, astfel că a fost nevoia de intervenția FIFA.

„Gata, tată, au intrat banii pe Florinel Coman. 6 milioane euro! Sunt toți în cont. Ce emoții să am? N-am avut nicio emoție, știam ca sunt obligați să plătească. Era o chestiune de timp, nu aveau ce sa facă. Nu te joci cu FIFA, cu regulamentele.

Ce să fac, ce să fac? Dacă nu mă pricep la fotbal (n.r. râde). Le mai calculăm și vreo 600.000 de euro dobânzi și gata! Bănuțul e în cont la Gigi Becali”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Florinel Coman a jucat doar jumătate de an la Al Gharafa, după care a fost împrumutat la Cagliari, revenind în această vară în Qatar.

”Ei zic că au dat banii, dar au fost păcăliți și au virat banii în Vietnam. Nu am primit banii pe Florinel Coman. Ei ne-au spus că au trimis banii, însă i-au trimis în Vietnam. Ei așa au zis. Nouă trebuie să ne plătească șase milioane acum, i-am reclamat la FIFA. A mai fost ceva cu echipa asta, cu Keșeru. Noi le-am trimis contul, îl aveau, sunt date electronice. Ei ne-au spus că le-am trimis factură, dar niște hackeri au spart mail-urile și le-au trimis alt număr de cont...Vrăjeală!”, spunea Gigi Becali în 2024.

