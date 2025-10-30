Lovitura primită de FCSB în meciul de la Bistrița. Cât va lipsi vedeta echipei

Autor: Teodor Serban
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 13:47
225 citiri
Lovitura primită de FCSB în meciul de la Bistrița. Cât va lipsi vedeta echipei
Miculescu, atacantul FCSB-ului FOTO Facebook FCSB

FCSB a învins fără probleme formația de ligă secundă Gloria Bistrița, cu scorul de 3-1 (2-0), miercuri seara, în deplasare, în Grupa B a Cupei României la fotbal.

Denis Alibec (26 - penalty) a deschis scorul pentru campioana României, lovitura de pedeapsă fiind acordată cu destulă ușurință în urma unui duel între Franck-Yves Bambock și Adrian Șut. Mamadou Thiam a majorat avantajul oaspeților (45), iar Alexandru Stoian a închis tabela (90), dintr-o poziție suspectă de ofsaid.

Golul de onoare al oaspeților a fost înscris de ghanezul Emmanuel Mensah (79 - penalty), după ce nigerianul Peter Believe Maapia a fost faultat de portarul Lukas Zima.

Din păcate, FCSB l-a pierdut pentru următoarele meciuri pe David Miculescu, accidentat. Conform Fanatik.ro, atacantul a suferit doar o entorsă, dar va rata partidele cu Universitatea Cluj și FC Basel, adică va lipsi aproximativ două săptămâni.

Promisiunea lui Meme Stoica, după meciul FCSB-ului din Cupă: ”O să mă documentez...”
Promisiunea lui Meme Stoica, după meciul FCSB-ului din Cupă: ”O să mă documentez...”
FCSB a învins fără probleme formația de ligă secundă Gloria Bistrița, cu scorul de 3-1 (2-0), miercuri seara, în deplasare, în Grupa B a Cupei României la fotbal. Denis Alibec (26 -...
Aproape de o nouă umilință. Ce a făcut FCSB la Bistrița, cu Gloria
Aproape de o nouă umilință. Ce a făcut FCSB la Bistrița, cu Gloria
Echipa bucureşteană FCSB a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia Gloria Bistriţa, într-un meci din grupa B a Cupei României. Bucureştenii au deschis scorul dintr-un...
#FCSB, #david miculescu, #lovitura, #vedeta , #stiri FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Doar 4 cuvinte: cum si-a numit Victor Piturca sotia, pe care a inselat-o timp de 16 ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ultrasii lui Inter au revenit pe stadion dupa sase luni si au aratat imediat ce cred despre Cristi Chivu! Reactia romanului

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lovitura primită de FCSB în meciul de la Bistrița. Cât va lipsi vedeta echipei
  2. „Acest jucător de la FCSB nu poate să dribleze un jucător de Liga 2!”. Transferul verii, făcut praf de Basarab Panduru
  3. Puștiul de 15 ani care a intrat în istoria lui Arsenal. Nimeni nu a mai reușit asta până acum
  4. Senzațional! Golul anului în România l-a dat un puști de 14 ani. E nepotul ”Cobrei” și fiul altui fost mare atacant VIDEO
  5. Dezastru pentru Dan Șucu! Cum au reacționat fanii la ultimul meci
  6. Cine e femeia care a plâns în hohote după golul neașteptat primit de U Craiova
  7. Promisiunea lui Meme Stoica, după meciul FCSB-ului din Cupă: ”O să mă documentez...”
  8. Eliminare suferită de campioana Angliei, după patru înfrângeri la rând în Premier League
  9. Ce-a făcut Interul lui Cristi Chivu în Serie A după eșecul dureros cu Napoli
  10. Aproape de o nouă umilință. Ce a făcut FCSB la Bistrița, cu Gloria