Lovitura primită de FCSB în meciul de la Bistrița. Cât va lipsi vedeta echipei

FCSB a învins fără probleme formația de ligă secundă Gloria Bistrița, cu scorul de 3-1 (2-0), miercuri seara, în deplasare, în Grupa B a Cupei României la fotbal.

Denis Alibec (26 - penalty) a deschis scorul pentru campioana României, lovitura de pedeapsă fiind acordată cu destulă ușurință în urma unui duel între Franck-Yves Bambock și Adrian Șut. Mamadou Thiam a majorat avantajul oaspeților (45), iar Alexandru Stoian a închis tabela (90), dintr-o poziție suspectă de ofsaid.

Golul de onoare al oaspeților a fost înscris de ghanezul Emmanuel Mensah (79 - penalty), după ce nigerianul Peter Believe Maapia a fost faultat de portarul Lukas Zima.

Din păcate, FCSB l-a pierdut pentru următoarele meciuri pe David Miculescu, accidentat. Conform Fanatik.ro, atacantul a suferit doar o entorsă, dar va rata partidele cu Universitatea Cluj și FC Basel, adică va lipsi aproximativ două săptămâni.

