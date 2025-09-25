Lovitura primită de FCSB în Olanda înaintea meciului. A fost operat de urgență: ”Nici nu aveam ce face”

Meciul Go Ahead Eagles - FCSB, programat joi, în prima etapă a Ligii Europa, se dispută de la ora 19:45 și va fi transmis în direct pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.

Campioana României a primit o lovitură neașteptată chiar în Olanda, Mihai Lixandru (24 de ani) fiind operat de urgență de apendicită.

”Nici nu aveam ce face. Lixandru l-au dus în operație de apendicită acolo. L-a luat apendicele, s-a dus la operație acolo”, a spus Gigi Becali, la Digisport.

Din cauza parcursului slab din campionat, patronul Gigi Becali a decis să folosească mai multe rezerve în primul meci din Europa League.

Astfel, echipa de start anunțată de Gigi Becali este Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Alibec.

„Bîrligea va juca, Tănase va juca. Că nu vor începe, asta e altceva, dar vor juca, toți jucătorii importanți vor juca. Acasă vom juca cu cele mai bune garnituri posibile. Dacă-mi spune cineva în formula de start că există vreun jucător care e sub nivelul coechipierului, atunci sunt gata să particip la dezbatere. Avem un prim 11 care se califică într-o asemenea competiție”, a explicat managerul Mihai Stoica.

