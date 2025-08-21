Lovitură teribilă pentru FCSB în Scoția. Gigi Becali: ”Ne-au respins, da. Ce să facem acum? Le dăm peste bot...”

Meciul Aberdeen - FCSB, programat joi, 21 august, de la ora 21.45, în play-off-ul Europa League, e prefațat de o situație neplăcută pentru campioana României.

Astfel, trei dintre titulari, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan, nu au primit viza pentru Scoția și, cel mai probabil, nu vor putea evolua.

„Ne-au respins, da. Ce să facem acum? Nu ne mai plângem. E cum vrea Domnul! Dacă așa a fost să fie... Ceilalți nu sunt jucători? Sunt jucători buni, da, titulari toți trei. Dar nu e problemă. Am o presimțire că vom câștiga.

Nu-mi fac probleme. Poate cu ei pierdeam și poate acum vom câștiga. Doar Domnul știe ce va fi. Poate va zice Domnul ”Nu i-ați lăsat să joace, uite că o să câștige! Ca să vă dau peste nas”. Îi batem și le dăm peste bot”, a spus Gigi Becali, conform Gsp.ro.

Partida va fi transmisă pe platforma VOYO, care a avut câteva probleme la difuzarea meciului dintre Drita și FCSB, în turul anterior.

Chiar și-așa, Gigi Becali nu e îngrijorat: „Ce să facem? Nu depinde de mine asta! Sunt drepturile scoțienilor și le-au cumpărat cei de la ProTV. Nu mă interesează! Ce pot să fac acum? Să nu vă mai enervați", a declarat Becali la Fanatik.

