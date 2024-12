FCSB dă lovitura cu un titular al naționalei: ”Are bani, are tot ce-i trebuie. O să vină la noi”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat luni că unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei României are șanse mari să joace din vara anului viitor la campioana din Superliga.

Astfel, Gigi Becali susține că Nicolae Stanciu (31 de ani) va reveni la FCSB după ce își va încheia contractul cu echipa Damac din Arabia Saudită.

„El știe ce vrea.. când este să vină, oricum vine la noi. Nu se duce în altă parte niciodată, are bani, are tot ce-i trebuie. Dacă e să vină, vine la noi. Are contract acum, după șase luni o să vină la noi, din vară”, a spus Gigi Becali, conform Gsp.ro.

Nicolae Stanciu a mai evoluat la FCSB în perioada 2011-2016, după care a fost vândut la Anderlecht, în Belgia, pentru o sumă record, de aproape 10 milioane de euro.

Ads