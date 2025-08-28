FCSB - Aberdeen, cu calificarea pe masă. Echipa de start anunțată de Gigi Becali și unde se vede meciul LIVETEXT, de la 21.30

Autor: Teodor Serban
Joi, 28 August 2025, ora 17:52
0 citiri
FCSB joacă în Europa League FOTO Facebook FCSB

FCSB - Aberdeen se va juca joi, de la ora 21.30, pe Arena Națională, în meciul care va decide dacă campioana României va juca la toamnă în Europa League sau în Conference League.

În tur, meciul din Scoția din play-off-ul Europa League s-a terminat 2-2. Dacă FCSB se va califica, va intra în faza principală din Europa League, la fel ca anul trecut. În caz contrar, va evolua în aceeași fază, dar în Conference League.

DESFĂȘURAREA LIVE

*Echipa de start anunțată de patronul Gigi Becali: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea.

*Meciul tur nu a fost transmis în România decât de platforma contra-cost Voyo. De această dată, condițiile contractuale prevăd faptul că meciul nu poate fi transmis doar pe Voyo, ci și pe ProTV. În urmă cu o săptămână, singurul post TV care a transmis gratis meciul a fost BBC Scotland.

*Ca o veste de ultimă oră, meciul va fi disponibil în direct, prin streaming online, pentru toţi abonaţii platformei Prima Play, însă doar pentru fanii FCSB-ului din afara țării.

