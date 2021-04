Prima reactie a lui Dan Nistor dupa ce a marcat impotriva echipei lui Becali

"Cred ca am meritat victoria, suntem si la antidoping si ne pregatim sa plecam spre Calarasi. Mi se pare normal sa se faca astfel de teste. La gol, din piciorul meu a plecat mingea, ma bucur ca am luat cele trei puncte.A fost un sut cu latul, mingea a intrat in poarta, asta conteaza. Asta nu e presiune, presiune era cand era stadionul plin, acum parca jucam amicale. Fara spectatori, fotbalul e trist. Prefer sa nu vorbesc despre arbitraj, sunt alte persoane care se ocupa de asta. Imi doresc un egal la FCSB- CFR Cluj ", a declarat Nistor, care i-a dedicat victoria lui Paul Papp, operat de curand la un picior.Formatia Universitatea Craiova a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FCSB, intr-un meci din etapa a patra a play-off-ului Ligii I Golurile au fost marcate de Cicaldau '38 si Nistor '63.