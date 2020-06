FCSB, invinsa in primul meci de fotbal jucat in Romania dupa pandemia de coronavirus

Ziare.

Meciul s-a disputat la baza de la Berceni si a avut o prima repriza de 60 de minute si o a doua repriza care a durat 45 de minute, scrie Gazeta Sporturilor Ilfovenii s-au impus cu 2-0, dupa golurile marcate in partea secunda de Marko Simonovski si Mihai Capatina.FCSB a fost mai periculoasa in prima parte, cand Coman si Man au trecut pe langa gol.De partea cealalta, ilfovenii au ratat o mare ocazie prin Tudorie in prima repriza, evoluand mult mai bine dupa revenirea de la cabine, reusind si doua goluri.Meciul a fost arbitrat de Alexandru Tudor.