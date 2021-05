Un portar bun din Liga 1 s-a retras din fotbal. Cum a fost primit de colegi la vestiare VIDEO

Dupa meci, Plesca a fost primit ca un erou in vestiar de catre coechipierii sai."Domnilor, a fost un privilegiu", le-a spus el coechipierilor sai.In varsta de 38 de ani, Razvan Plesca a debutat in Liga 1 pentru Poli Iasi , in sezonul 2005-2006, cand a bifat doua meciuri . In 2010, acesta a ajuns la Medias, la Gaz Metan, club pentru care a jucat peste 270 de partide in Liga 1.Portarul a mai evoluat si pentru FC Botosani, intre 2015 si 2016.