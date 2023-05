Selectionerul Romaniei, atacat de un jucator de la FCSB: Meritam sa fiu convocat

Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, a fost atacat de un jucator al celor de la FCSB care cosidera ca trebuia sa se afle in lotul pentru primele meciuri din preliminariile Euro 2020.

Florin Tanase este cel care ii reproseaza lui Contra faptul ca nu a fost convocat, el acuzand in acelasi timp un "val de antistelism" la nationala.

"Meritam sa fiu printre jucatorii convocati, normal. Cand te uiti, faci analiza dupa jocuri, te uiti la dueluri, la pase si cand esti primul de ce sa nu te gandesti. Nu stiu de ce doar un stelist. In ultima perioada foarte putini stelisti la nationala.

Noi trebuie sa fim pe primul loc la 15 puncte ca sa avem mai multi jucatori? Sunt mai multi jucatori de la alte echipe, care fac meciuri asa si asa si tot sunt chemati in permanenta. E un val antistelism la nationala. Nu trebuie sa va zic eu, consider ca meritam sa fim mai multi", a spus Tanase la Telekomsport.

Steaua Bucuresti, echipa care evolueaza in Liga 4, nu da niciun jucator la nationala, in timp ce FCSB, formatie care nu are dreptul de a purta acest nume, a trimis un singur jucator la prima reprezentativa.

Romario Benzar este singurul om al ilfovenilor convocat de Contra pentru meciurile cu Feroe si Suedia.