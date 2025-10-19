Florin Tănase vrea un restart la FCSB după umilința cu Metaloglobus: "Am fost o rușine! Cine nu rezistă, să plece"

FCSB a suferit un eșec șocant pe terenul nou-promovatei Metaloglobus, scor 1-2, în prima victorie din istoria bucureștenilor în Superligă. La finalul partidei de la Clinceni, căpitanul Florin Tănase, autorul singurului gol al roș-albaștrilor, a avut un discurs extrem de dur la adresa echipei.

„Mereu avem probleme după pauzele internaționale. Și cu Csikszereda am condus și ne-am încurcat, astăzi s-a întâmplat exact la fel. Conduci cu 1-0 și pierzi toate duelurile, e normal să se întoarcă rezultatul. Nu am fost de multă vreme atât de supărat, probabil niciodată”, a spus Tănase.

Căpitanul a admis că prestația campioanei a fost sub orice critică:

„În seara asta am fost o rușine. Păcat că ne-am bătut joc de tot ce construisem în meciurile trecute. Trebuie să ne ridicăm și să analizăm. Cine rezistă, bine, cine nu… la revedere! Aici pretențiile sunt mari”.

Tănase și-a încheiat discursul cu scuze adresate fanilor:

„Ne cerem scuze suporterilor prezenți pe stadion și celor din toată țara. Erau trei puncte foarte importante pentru noi”.

Debutanta Metaloglobus București a reușit prima sa victorie în Superliga de fotbal cu campioana FCSB, cu scorul de 2-1 (0-1), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Clinceni, în etapa a 13-a.

FCSB a deschis scorul prin Florin Tănase (34), din penalty, după un fault comis de David Irimia asupra lui Daniel Bîrligea.

Ultima clasată a reușit să întoarcă scorul după pauză, când au marcat olandezul Desley Ubbink (48), din centrarea lui Moses Abbey, și Dragoș Huiban (55), dintr-un penalty acordat după hențul comis în careu de Baba Alhassan, decizie luată la semnalizarea arbitrajului video.

