Mircea Lucescu a pus mâna pe telefon și l-a sunat imediat pe fotbalistul de la FCSB. "Săracul, el repeta obsesiv"

FCSB a câștigat meciul cu PAOK Salonic din Europa League sub privirile selecționerului Mircea Lucescu.

Antrenorul echipei naționale a venit special să îl urmărească pe Mihai Lixandru, de la FCSB, în vederea unei eventuale convocări.

Din păcate, mijlocașul s-a accidentat grav și va lipsi în următoarele luni.

Mihai Stoica a dezvăluit că Mihai Lixandru repeta obsesiv "Nu era momentul acum" și că Mircea Lucescu l-a sunat pentru a-l încuraja.

”Săracul Lixandru, cu el s-a întâmplat o chestie, el s-a accidentat singur. Lixandru abia a intrat la RMN, e ligamentul încrucişat anterior rupt. El de aia s-a şi speriat, pentru că l-a auzit pocnind şi a simţit o durere înfiorătoare.

Îl durea foarte tare, era marcat. Săracul tot repeta obsesiv: Nu era momentul. I-am zis că niciodată nu e momentul, dar majoritatea jucătorilor trec prin așa ceva.

Am vorbit cu Mircea Lucescu înainte de meci, mi-a zis: Vreau și eu să îl văd pe Lixandru, că atunci nu am apucat. Azi am vorbit din nou, s-a interesat de soarta lui, au vorbit, l-a încurajat”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

