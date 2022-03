Mihai Stoica i-a dat răspunsul lui Gică Popescu: ”Să vină cu ea, apoi facem cerere să fim excluși din fotbal!”

După ce fostul internațional Gică Popescu (54 de ani), președintele Farului, a criticat în termeni duri arbitrajul favorabil FCSB-ului la meciul direct (0-2), managerul roș-albaștrilor, Mihai Stoica, a reacționat.

„Nu poți să ai faza la 10 metri și să nu dai penalty, doar dacă ești rău intenționat. Sau dacă ești un arbitru atât de slab. Putem să ne gândim că a fost premeditat și rău intenționat la meciul acesta? Tot Rusandu a fost la meciul FCSB - Chindia, când a dat penalty în prelungiri. Coincidență? Eu nu prea cred”, a spus Gică Popescu.

”Eu cer o dovadă palpabilă că FCSB a încercat să influențeze vreun arbitru în ultimii ani. Să vină cu ea, apoi facem cerere să fim excluși din fotbal!

Am dus multe polemici la viața mea, nu am inițiat multe, dar am răspuns mereu. Lui Hagi și lui Popescu nu le pot răspunde niciodată. Cu Popescu nu am cum să mă cert, orice ar spune. La chestia asta e în eroare. Mă opresc aici”, a replicat Mihai Stoica.

