Mihai Stoica a început "să dea" în jucătorii de la FCSB: "N-am văzut în viața mea așa ceva. Făcea șpagat, ca Nadia Comăneci"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 09:34
Mihai Stoica a început "să dea" în jucătorii de la FCSB: "N-am văzut în viața mea așa ceva. Făcea șpagat, ca Nadia Comăneci"
Mihai Stoica, managerul general al FCSB. Foto: Facebook / Prima Sport

Eșecul de la Botoșani a adâncit criza de la FCSB, înaintea partidei cu Go Ahead Eagles, din Europa League.

FCSB trece printr-o perioadă groaznică în campionat, având doar 7 puncte după primele 10 etape. Dacă altădată se ferea să critice propriii jucători, de data aceasta Mihai Stoica nu a mai rezistat.

Oficialul FCSB a avut doi clienți după înfrângerea suferită în Moldova, 1-3 cu FC Botoșani, pe Miculescu și pe Ngezana.

Atacantului i-a reproșat că nu a băgat piciorul în careu pentru a scoate un penalty, iar fundașului i s-a imputat reacția de la golul doi al echipei botoșănene.

„Chiar nu știu cum am pierdut (n.r. cu Botoșani). Dar din nou conducem și pierdem un meci.

Am condus și am terminat la egalitate cu Rapid, dar era să pierdem și acolo. E incredibil. Mă gândesc doar la o fază. Cum Miculescu a scăpat singur cu portarul și l-a ferit pe Anestis. Păi nu face asta. Dacă a intrat așa, scoate penalty.

Nici la Oțelul Galați nu am mai trăit așa ceva, e pentru prima dată în viața mea. Am avut ocazii mari. Și Bîrligea câte a avut. Noi marcăm, dar primim meci de meci.

În mod normal, titulari în apărare erau Crețu, Ngezana, Risto. Am avut meciuri când nu era nici unul. Problemele astea nu au cum să nu se simtă. Noi nu știam că ne trebuie un al doilea fundaș stânga, Risto juca mereu. Acum nu joacă deloc. Pantea crește, dar e forțat să joace pe picior opus.

Greșeala la golul doi (n.r. de la Botoșani) nu a fost a lui Toma, a fost a lui Ngezana, care nu a dublat. Ngezana făcea șpagat, Nadia Comăneci, pe linia porții. Ce face Ngezana acolo?”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

