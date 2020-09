Mihai Stoica a plans in direct, la tv: "Daca aveam un arbitraj corect, ne-am fi calificat in play-off. O sa vedeti o echipa a FCSB-ului cum e Bayern in Germania"

Oficialul de la FCSB nu si-a putut stapani emotiile si a izbucnit in plans, in direct, la tv."Am plans cand am vorbit cu Adi Sut. El nu ar fi trebuit sa joace, nu a terminat etapele recuperarii. El a avut doar un antrenament cu echipa. Si a intrat si a jucat magistral. Cana a jucat impecabil. Octavian Popescu a intrat neincalzit si i-a luat "la mana" pe adversari.Din noiembrie o sa vedeti o echipa a FCSB-ului cum e Bayern in Germania.Daca aveam un arbitraj corect, ne-am fi calificat in play-off. Am avut doua penaltyuri indiscutabile. Am castigat niste jucatori dupa acest meci. Straton a aparat incredibil", a spus Mihai Stoica la PROX.Cu o echipa decimata de coronavirus, FCSB a fost eliminata de catre Slovan Liberec, din Europa League.