Să vină Mourinho! Cu cine poate juca FCSB în faza principală din Europa League. Tragerea la sorți e vineri

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea scoţiană Aberdeen, în returul play-off-ului din Liga Europa, calificându-se în grupa unică a competiţiei.

Tragerea la sorți a meciurilor din faza principală a Europa League va avea loc vineri, la Monaco, de la ora 14:00.

”MM spunea că vrea pe Mourinho (n.r. Fenerbahce, adversar în faza principală). Eu nu am nicio pretenție”, a spus Gigi Becali după meci.

FCSB va fi în urna a treia și va primi câte două adversare din fiecare urnă.

Urna 1: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis, Salzburg, Aston Villa

Urna 2: Fenerbahce, Braga, Steaua Roșie Belgrad, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, PAOK, Maccabi Tel Aviv

Urna 3: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

Urna 4: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

