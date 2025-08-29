Să vină Mourinho! Cu cine poate juca FCSB în faza principală din Europa League. Tragerea la sorți e vineri

Autor: Teodor Serban
Vineri, 29 August 2025, ora 07:43
689 citiri
Să vină Mourinho! Cu cine poate juca FCSB în faza principală din Europa League. Tragerea la sorți e vineri
FCSB s-a calificat în Europa League FOTO Facebook FCSB

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea scoţiană Aberdeen, în returul play-off-ului din Liga Europa, calificându-se în grupa unică a competiţiei.

Tragerea la sorți a meciurilor din faza principală a Europa League va avea loc vineri, la Monaco, de la ora 14:00.

”MM spunea că vrea pe Mourinho (n.r. Fenerbahce, adversar în faza principală). Eu nu am nicio pretenție”, a spus Gigi Becali după meci.

FCSB va fi în urna a treia și va primi câte două adversare din fiecare urnă.

Urna 1: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis, Salzburg, Aston Villa

Urna 2: Fenerbahce, Braga, Steaua Roșie Belgrad, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, PAOK, Maccabi Tel Aviv

Urna 3: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

Urna 4: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

Gigi Becali s-a urcat pe mașină după calificare: ”Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva”
Gigi Becali s-a urcat pe mașină după calificare: ”Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva”
FCSB s-a calificat în faza principală a competiției de fotbal Europa League, după ce a învins echipa scoțiană Aberdeen FC cu scorul de 3-0 (1-0), joi seara, pe Arena Națională din...
„Cel mai important meci din acest sezon”. Charalambous nu concepe să nu o elimine pe Aberdeen
„Cel mai important meci din acest sezon”. Charalambous nu concepe să nu o elimine pe Aberdeen
Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că partida cu Aberdeen, din manșa secundă a play-off-ului Europa League, este cea mai...
#FCSB, #Europa League, #tragere la sorti, #Jose Mourinho , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a dus la conferinta la US Open si nu i-a venit sa creada ce vede! "Umilit de iubita, in fata tuturor"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FOTO Zlatan Ibrahimovic a aparut la tragerea la sorti a UCL si a surprins pe toata lumea cu noul sau look

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. U Craiova a scris istorie și își așteaptă adversarele din Conference League. Cum arată urnele
  2. Să vină Mourinho! Cu cine poate juca FCSB în faza principală din Europa League. Tragerea la sorți e vineri
  3. Gigi Becali s-a urcat pe mașină după calificare: ”Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva”
  4. Calificare superbă pentru Jaqueline Cristian la US Open. Răsturnare de scor spectaculoasă
  5. Meci dramatic pentru Sorana Cîrstea la US Open, partidă decisă după trei seturi
  6. S-a încheiat FCSB - Aberdeen, în Europa League, cu calificarea pe masă. Campioana României s-a dezlănțuit
  7. Mirel Rădoi surprinde după succesul în Europa: "Am făcut o mare greșeală"
  8. Victorie fantastică pentru Răzvan Lucescu în Europa: și-a spulberat adversara
  9. CFR Cluj - Hacken, în Conference League. Ce-au făcut ardelenii după 2-7 în tur, fără Dan Petrescu
  10. U Craiova - Bașakșehir, un meci pentru istoria oltenilor. Calificare de poveste, într-o atmosferă infernală