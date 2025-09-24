Olandezii au prezis scorul la Go Ahead - FCSB: ”Steaua este o umbră”

FCSB joacă în Europa League FOTO Facebook FCSB

Meciul Go Ahead Eagles - FCSB, programat joi, în prima etapă a Ligii Europa, se dispută de la ora 19:45 și va fi transmisă în direct pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.

Arbitrul eston Kristo Tohver va conduce la centru meciul Go Ahead Eagles - FCSB, programat joi, în prima etapă a Ligii Europa. Kristo Tohver va fi ajutat la cele două linii de Silver Koiv şi Sander Saga, în timp ce rezervă va fi Kevin Kaivoja. În Camera VAR se vor afla francezul Willy Delajod şi portughezul Tiago Martins.

Presa olandeză a anticipat disputa și a analizat-o pe campioana României, subliniind diferența dintre actuala echipă și Steaua, campioană a Europei în 1986.

„Joi vom juca împotriva lui FCSB, fosta Steaua București, cândva o forță europeană. Un club care și-a pierdut numele după disputa cu Armata din România. Acum se numește FCSB, o abreviere care nu e tocmai una romantică. A câștigat titlul în România, dar a avut probleme în preliminariile Champions League. O echipă fără nume mari sau vedete de temut, care are o singură victorie în 10 etape de campionat.

FCSB. Sună exotic (și puțin barcelonez), dar de fapt este doar Steaua București - cândva o putere europeană. În 1986, au câștigat Cupa Campionilor împotriva Barcelonei, cu Helmuth Duckadam. Astăzi, Steaua este o umbră a echipei de elită europene din anii 1980.

Mizăm pe o victorie cu 2-1. Cu siguranță nu va fi simplu, dar cu niște atacuri frumoase și puțin noroc putem avea parte de o seară magică. Presiunea este pe ei, iar încrederea este la noi”, au scris olandezii de la Deventer Voetbal, conform Gsp.ro.

