Cu cine joacă FCSB în play-off-ul Europa League. Programul complet

FCSB va înfrunta echipa scoțiană Aberdeen FC în play-off-ul competiției de fotbal Europa League, după victoria reușită în Kosovo de campioana României, 3-1 cu FC Drita.
FCSB, care s-a impus și la București cu Drita (3-2), va juca primul meci în Scoția, pe 21 august, iar revanșa la București, pe 28 august.
Echipa portugheză Sporting Braga, care a eliminat-o pe CFR Cluj din Europa League, va juca în play-off contra formației Lincoln Red Imps FC (Gibraltar), care a reușit să câștigat la penalty-uri cu FC Noah, în Armenia.
PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, va juca în play-off contra campioanei Croației, HNK Rijeka.
Ludogoreț Razgrad, campioana Bulgariei, va primi replica formației KF Shkendija, care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile Ligii Campionilor.
Programul meciurilor din prima manșă a play-off-ului Europa League (21 august):
Maccabi Tel Aviv (Israel) - Dinamo Kiev (Ucraina)
KF Shkendija (Macedonia de Nord) - Ludogoreț Razgrad (Bulgaria)
Slovan Bratislava (Slovacia) - Young Boys Berna (Elveția)
Malmo FF (Suedia) - Sigma Olomouc (Cehia)
Panathinaikos Atena (Grecia) - Samsunspor (Turcia)
Aberdeen FC (Scoția) - FCSB (România)
Lech Poznan (Polonia) - KRC Genk (Belgia)
FC Midtjylland (Danemarca) - KuPS Kuopio (Finlanda)
Lincoln Red Imps (Gibraltar) - Sporting Braga (Portugalia)
Zrinjski Mostar (Bosnia-Herțegovina) - FC Utrecht (Olanda)
SK Brann Bergen (Norvegia) - AEK Larnaca (Cipru)
HNK Rijeka (Croația) - PAOK Salonic (Grecia)
Manșa secundă se va juca pe 28 august.