Cu cine joacă FCSB în play-off-ul Europa League. Programul complet

Autor: Teodor Serban
Vineri, 15 August 2025, ora 10:58
254 citiri
Cu cine joacă FCSB în play-off-ul Europa League. Programul complet
FCSB a câștigat cu Drita FOTO Facebook FCSB

FCSB va înfrunta echipa scoțiană Aberdeen FC în play-off-ul competiției de fotbal Europa League, după victoria reușită în Kosovo de campioana României, 3-1 cu FC Drita.

FCSB, care s-a impus și la București cu Drita (3-2), va juca primul meci în Scoția, pe 21 august, iar revanșa la București, pe 28 august.

Echipa portugheză Sporting Braga, care a eliminat-o pe CFR Cluj din Europa League, va juca în play-off contra formației Lincoln Red Imps FC (Gibraltar), care a reușit să câștigat la penalty-uri cu FC Noah, în Armenia.

PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, va juca în play-off contra campioanei Croației, HNK Rijeka.

Ludogoreț Razgrad, campioana Bulgariei, va primi replica formației KF Shkendija, care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile Ligii Campionilor.

Programul meciurilor din prima manșă a play-off-ului Europa League (21 august):

Maccabi Tel Aviv (Israel) - Dinamo Kiev (Ucraina)

KF Shkendija (Macedonia de Nord) - Ludogoreț Razgrad (Bulgaria)

Slovan Bratislava (Slovacia) - Young Boys Berna (Elveția)

Malmo FF (Suedia) - Sigma Olomouc (Cehia)

Panathinaikos Atena (Grecia) - Samsunspor (Turcia)

Aberdeen FC (Scoția) - FCSB (România)

Lech Poznan (Polonia) - KRC Genk (Belgia)

FC Midtjylland (Danemarca) - KuPS Kuopio (Finlanda)

Lincoln Red Imps (Gibraltar) - Sporting Braga (Portugalia)

Zrinjski Mostar (Bosnia-Herțegovina) - FC Utrecht (Olanda)

SK Brann Bergen (Norvegia) - AEK Larnaca (Cipru)

HNK Rijeka (Croația) - PAOK Salonic (Grecia)

Manșa secundă se va juca pe 28 august.

Primul gol european al lui Dennis Politic: „Trebuie să ne revenim şi să legăm victoriile”
Primul gol european al lui Dennis Politic: „Trebuie să ne revenim şi să legăm victoriile”
Fotbalistul echipei FCSB, Dennis Politic, a declarat joi seară, după calificarea în play-off-ul Ligii Europa, că speră ca succesul din confruntarea cu Drita să fie un punct de cotitură şi...
„Atitudinea a făcut diferența”. Concluziile lui Elias Charalambous, după ce a ajuns cu FCSB în playoff-ul Europa League. Cui i-a dedicat victoria
„Atitudinea a făcut diferența”. Concluziile lui Elias Charalambous, după ce a ajuns cu FCSB în playoff-ul Europa League. Cui i-a dedicat victoria
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după calificarea în play-off-ul Ligii Europa, că la confruntarea cu Drita atitudinea a făcut diferenţa. “Din punctul...
#FCSB, #Europa League, #play off, #program , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cea mai radioactiva tara din lume a jucat primul sau meci din istorie! Cat a fost scorul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Neverosimil! Au inceput returul de la 0-3 si au luat rosu in minutul 18. Ce a urmat va ramane in istorie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Senzația turneului la ATP Cincinnati. De pe locul 163 în lume, a ajuns în semifinale
  2. Cu cine joacă FCSB în play-off-ul Europa League. Programul complet
  3. Supărarea lui Gigi Becali, după meciul din Kosovo: ”Nu putem face”
  4. Dan Petrescu, despre viitoarea adversară din Europa: ”Cu tot respectul...”
  5. Mirel Rădoi, după calificarea dramatică: ”Nu credeau că mai putem primi 4 goluri”
  6. Bravo, Răzvane! Abia transferat în Grecia, Marin a marcat în Conference League
  7. Primul gol european al lui Dennis Politic: „Trebuie să ne revenim şi să legăm victoriile”
  8. „Atitudinea a făcut diferența”. Concluziile lui Elias Charalambous, după ce a ajuns cu FCSB în playoff-ul Europa League. Cui i-a dedicat victoria
  9. Ce a făcut Răzvan Lucescu în turul trei al Europa League
  10. Dramatism teribil în Spartak Trnava - U Craiova, în Conference League. Ce-au pățit oltenii, după victoria categorică din tur