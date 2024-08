Antrenorul lui Poli Iași, după ce a dat lovitura cu FCSB: ”La ce fotbal am jucat...”

Tony da Silva, antrenorul echipei Poli Iaşi, a fost fericit după victoria obţinută de elevii săi la Bucureşti, sâmbătă seara, 1-0 cu FCSB, campioana României.

„Meritam această vicorie, chiar dacă am întâlnit o echipă foarte bună, campioana României, cu jucători de mare valoare. Puteam să câştigăm la o diferenţă mai mare, dar am avut prea mare respect. Însă noi am ştiut să suferim. Am avut probleme, am zburat, am avut întârziere şi am ajuns la hotel la trei dimineaţa. Nu a fost un meci aşa de frumos pentru că gazonul nu permite asta.

La ce fotbal am jucat până acum, meritam să avem mai multe puncte, dar nu le-am câştigat tot din vina noastră. Însă mergem înainte! Acum am luat trei puncte şi trebuie să continuăm. Doresc succes FCSB-ului! Le doresc din tot sufletul să meargă mai departe în cupele europene, aşa cum doresc şi CFR-ului. Pentru România este foarte important”, a declarat Tony da Silva.

Echipa Poli Iaşi a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, echipa campioană a României, FCSB, într-un meci din etapa a şasea a Superligii.

