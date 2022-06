Portarul plecat de la FCSB face dezvăluiri din vestiar: ”S-au purtat cu mine ca și cu un ou”

Portarul Cătălin Straton (32 de ani), unul dintre fotbaliștii plecați în această vară de la FCSB, a făcut dezvăluiri despre atmosfera din sânul echipei și despre modul în care a fost apreciat la gruparea roș-albastră.

Cătălin Straton va evolua în sezonul următor la FC Argeș, însă n-avea cum să uite perioada petrecută la echipa patronată de Gigi Becali, chiar dacă a fost mai tot timpul rezervă.

„Da. Și mâine dacă-mi spune cineva că sunt rezervă, știu ce am de făcut, adică să mă pregătesc mai bine. Fiecare părere o pot schimba, drept dovadă că atunci când am intrat, am intrat bine. Mai e și politica clubului, ei se bazează pe tineri.

Au doi copii extraordinari, vine și Ducan...Eu am înțeles situația și nu am ce să le reproșez. S-au purtat cu mine ca și cu un ou. Și domnul Meme Stoica, și Marius Popa, și domnul Toni Petrea, toți din staff au fost foarte ok cu mine. Zici că eu eram titularul”, a declarat Straton potrivit prosport.

Ads