Singurul post TV care transmite gratis meciul Aberdeen - FCSB din Europa League

Autor: Teodor Serban
Joi, 21 August 2025, ora 10:41
959 citiri
Singurul post TV care transmite gratis meciul Aberdeen - FCSB din Europa League
FCSB joacă în Europa League FOTO Facebook FCSB

Meciul Aberdeen - FCSB, programat la 21 august, în manșa tur din play-off-ul Ligii Europa, va putea fi urmărit la TV în România doar contra cost.

Partida va fi transmisă pe platforma VOYO, care a avut câteva probleme la difuzarea meciului dintre Drita și FCSB, în turul anterior.

Chiar și-așa, Gigi Becali nu e îngrijorat: „Ce să facem? Nu depinde de mine asta! Sunt drepturile scoțienilor și le-au cumpărat cei de la ProTV. Nu mă interesează! Ce pot să fac acum? Să nu vă mai enervați", a declarat Becali la Fanatik.

Totuși, în străinătate, confruntarea Aberdeen - FCSB va putea fi urmărită gratuit pe postul BBC Scotland.

Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Ţările de Jos, cu Serdar Gözübüyük la centru.

Serdar Gözübüyük va fi ajutat de Erwin Zeinstra şi Patrick Inia, în timp ce rezervă va fi Joey Kooij.

În Camera VAR se vor afla Pol van Boekel şi Robin Hensgens.

Partida se va disputa de la ora 21.45, iar returul este programat o săptămână mai târziu la Bucureşti.

Aberdeen - FCSB nu e la TV! Reacția lui Gigi Becali când a auzit cine transmite meciul
Aberdeen - FCSB nu e la TV! Reacția lui Gigi Becali când a auzit cine transmite meciul
Meciul Aberdeen - FCSB, programat la 21 august, în manșa tur din play-off-ul Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Ţările de Jos, cu Serdar Gözübüyük la centru. Serdar...
Decizie majoră luată de UEFA, pentru meciul Aberdeen - FCSB. Nu s-a mai întâmplat asta din 2014
Decizie majoră luată de UEFA, pentru meciul Aberdeen - FCSB. Nu s-a mai întâmplat asta din 2014
Meciul Aberdeen - FCSB, programat la 21 august, în manșa tur din play-off-ul Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Ţările de Jos, cu Serdar Gözübüyük la centru. Serdar...
#FCSB, #meci, #Europa League, #aberdeen, #tv , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Imediat dupa ce a devenit tata, Ianis Hagi a primit un mesaj care i-ar putea schimba cursul carierei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A spus totul! Emma Raducanu a vazut ce a postat Alcaraz si i-a dat o replica de trei cuvinte, in limba spaniola

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dan Petrescu, despre Louis Munteanu: „A pierdut tot"
  2. Singurul post TV care transmite gratis meciul Aberdeen - FCSB din Europa League
  3. Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturi, înainte de US Open
  4. S-a câștigat cecul de un milion de dolari la US Open: cum s-a încheiat finala mult așteptată
  5. Jucătoarea de tenis de top care a șocat lumea sportului: învârte bărbații pe degete și cere 1.000 de dolari în avans
  6. Turneul de tenis la care româncele fac spectacol: victorii pe bandă pentru sportivele noastre
  7. Marea campioană și-a concediat antrenorul chiar înainte de US Open
  8. Surprize mari în play-off-ul Ligii Campionilor: toate rezultatele înregistrate aseară
  9. Surpriză uriașă: România a câștigat grupa cu Ungaria, în drumul spre Mondiale. Cu cine joacă mai departe
  10. Senzație la Otopeni. Recordul lui David Popovici a fost spulberat