Promisiunea lui Meme Stoica, după meciul FCSB-ului din Cupă: ”O să mă documentez...”

FCSB a învins fără probleme formația de ligă secundă Gloria Bistrița, cu scorul de 3-1 (2-0), miercuri seara, în deplasare, în Grupa B a Cupei României la fotbal.

Denis Alibec (26 - penalty) a deschis scorul pentru campioana României, lovitura de pedeapsă fiind acordată cu destulă ușurință în urma unui duel între Franck-Yves Bambock și Adrian Șut. Mamadou Thiam a majorat avantajul oaspeților (45), iar Alexandru Stoian a închis tabela (90), dintr-o poziție suspectă de ofsaid.

Golul de onoare al oaspeților a fost înscris de ghanezul Emmanuel Mensah (79 - penalty), după ce nigerianul Peter Believe Maapia a fost faultat de portarul Lukas Zima.

La final, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a subliniat că delegația campioanei României a fost înjurată pe tot parcursul jocului.

„Au fost două persoane care ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială. O să mă documentez și o să vin cu detalii”, a spus Mihai Stoica.

