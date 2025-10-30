Promisiunea lui Meme Stoica, după meciul FCSB-ului din Cupă: ”O să mă documentez...”

Autor: Teodor Serban
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 09:27
314 citiri
Promisiunea lui Meme Stoica, după meciul FCSB-ului din Cupă: ”O să mă documentez...”
Mihai Stoica, managerul general al FCSB. Foto: Facebook / Mihai Stoica

FCSB a învins fără probleme formația de ligă secundă Gloria Bistrița, cu scorul de 3-1 (2-0), miercuri seara, în deplasare, în Grupa B a Cupei României la fotbal.

Denis Alibec (26 - penalty) a deschis scorul pentru campioana României, lovitura de pedeapsă fiind acordată cu destulă ușurință în urma unui duel între Franck-Yves Bambock și Adrian Șut. Mamadou Thiam a majorat avantajul oaspeților (45), iar Alexandru Stoian a închis tabela (90), dintr-o poziție suspectă de ofsaid.

Golul de onoare al oaspeților a fost înscris de ghanezul Emmanuel Mensah (79 - penalty), după ce nigerianul Peter Believe Maapia a fost faultat de portarul Lukas Zima.

La final, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a subliniat că delegația campioanei României a fost înjurată pe tot parcursul jocului.

„Au fost două persoane care ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială. O să mă documentez și o să vin cu detalii”, a spus Mihai Stoica.

Aproape de o nouă umilință. Ce a făcut FCSB la Bistrița, cu Gloria
Aproape de o nouă umilință. Ce a făcut FCSB la Bistrița, cu Gloria
Echipa bucureşteană FCSB a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia Gloria Bistriţa, într-un meci din grupa B a Cupei României. Bucureştenii au deschis scorul dintr-un...
De neînțeles ce-a făcut Mirel Rădoi înaintea meciului cu Sănătatea. Antrenorul Craiovei e un car de nervi
De neînțeles ce-a făcut Mirel Rădoi înaintea meciului cu Sănătatea. Antrenorul Craiovei e un car de nervi
Mirel Rădoi a luat o decizie radicală înaintea meciului Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova, duel din prima etapă a grupelor Cupei României, care se joacă în această seară, de la ora...
#FCSB, #cupa romaniei, #gloria bistrita, #meci, #Mihai Stoica , #stiri FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris in 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, dupa ce l-a vazut la sfintirea Catedralei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ultrasii lui Inter au revenit pe stadion dupa sase luni si au aratat imediat ce cred despre Cristi Chivu! Reactia romanului

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dezastru pentru Dan Șucu! Cum au reacționat fanii la ultimul meci
  2. Cine e femeia care a plâns în hohote după golul neașteptat primit de U Craiova
  3. Promisiunea lui Meme Stoica, după meciul FCSB-ului din Cupă: ”O să mă documentez...”
  4. Eliminare suferită de campioana Angliei, după patru înfrângeri la rând în Premier League
  5. Ce-a făcut Interul lui Cristi Chivu în Serie A după eșecul dureros cu Napoli
  6. Aproape de o nouă umilință. Ce a făcut FCSB la Bistrița, cu Gloria
  7. U Craiova a suferit teribil cu ”virușii verzi”. Patronul de 61 de ani a intrat pe teren, ca jucător!
  8. Proiectul nebunesc al arabilor pentru Mondialul din 2034. Cum arată arena suspendată la 350 de metri VIDEO
  9. Pariuri live pe fotbal
  10. De neînțeles ce-a făcut Mirel Rădoi înaintea meciului cu Sănătatea. Antrenorul Craiovei e un car de nervi