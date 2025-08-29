Reacție din tabăra FCSB-ului după tragerea la sorți din Europa League: ”Mergem pe Marakana, e marfă și pentru corporatiști...”

FCSB va juca în faza principală a competiției de fotbal Europa League cu echipe precum Feyenoord, Fenerbahce, Steaua Roșie sau Bologna.

Campioana României va înfrunta două echipe din Elveția, Young Boys Berna și FC Basel, și două din fosta Iugoslavie, Steaua Roșie și Dinamo Zagreb. De asemenea, două dintre adversare vin din Olanda, Feyenoord și Go Ahead Eagles. Lista adversarelor este completată de Fenerbahce, care tocmai l-a demis pe antrenorul Jose Mourinho, și de Bologna.

FCSB, care în sezonul trecut al competiției a atins optimile de finală, va juca acasă cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys și Bologna, iar în deplasare cu Dinamo Zagreb, Steaua Roșie, FC Basel și Go Ahead Eagles.

Mihai Stoica, managerul de la FCSB, s-a arătat încântat de adversare și a postat un mesaj pe rețelele sociale prin care îi mulțumește lui Jurgen Klinsmann, cel care a efectuat tragerea la sorți.

„Ne vizitează Robin van Persie, revin Fener și Ciro Immobile, mergem pe Marakana și Maksimir... Danke Jurgen!

E marfă și pentru corporatiștii care fac jocuri stupide de cuvinte pe muzică Duran Duran și Right Said Fred.

Go Ahead, lads! (n.r. Haideți, băieți!)”, a transmis Mihai Stoica pe Facebook.

