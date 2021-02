Dinamovistii suparati dupa derbyul pierdut cu FCSB: Puteam sa marcam. Egalul era un rezultat echitabil

"Am intalnit un adversar bun. FCSB a reusit sa marcheze repede si sa aiba liniste in joc. Si-au creat pe spatii anumite situatii. Pe final puteam si noi sa marcam. Era un rezultat echitabil egalul. In trei zile avem din nou un meci foarte important si pe urma avem revansa in Cupa.Avem incredere. Ocaziile lor au venit dupa ce noi trebuia sa riscam mai mult. Am avut si noi situatii. Nu ne-au dominat sau au fost foarte buni. Au fost mai lucizi. Pacat ca suporterii nu au putut sa fie prezenti alaturi de noi.Normal ca sunt meciuri foarte importante, in astfel de meciuri te motivezi de la sine", a spus Anton la posturile care transmit Liga I.Intrebat daca spera la play-off, el a raspuns: "Bineinteles, de ce nu?" FCSB a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Dinamo, in etapa a XXI-a a Ligii I. Gazdele au jucat in inferioritate numerica, din mintul 79, cand a fost eliminat Steliano Filip. Golul a fost marcat de Tanase, in minutul 9.CITESTE SI: