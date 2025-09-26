”S-a săturat de teatrul românilor!” Reacție dură a presei din Olanda după meciul cu FCSB

FCSB a învins formația olandeză Go Ahead Eagles, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul De Adelaarshorst din Deventer, în prima etapă a competiției de fotbal Europa League.

Campioana României a debutat cu dreptul în faza principală a competiției, grație golului marcat de David Miculescu (13).

FCSB a suferit în acest meci, a fost dominată destul de clar de deținătoarea Cupei Olandei (posesie de 70%-30%), dar a rezistat și acest rezultat poate însemna un nou început, după rezultatele neconvingătoare de până acum, atât în Superligă, cât și în cupele europene.

”Multă posesie, zero puncte”, au subliniat jurnaliștii olandezi de la oost.nl, care au acuzat tragerile de timp ale românilor.

„Arbitrul Tohver s-a săturat la un moment dat de teatrul românilor. Rezerva Tănase s-a aruncat de bună voie pe jos după un duel cu Deijl, apoi a rămas acolo. Arbitrul estonian i-a acordat apoi cartonașul galben”, scrie sursa citată.

