FCSB a scăpat de jucătorul care a dat golul decisiv cu PAOK. Cu ce echipă a semnat

Echipa Universitatea Cluj a anunţat joi oficializarea împrumutului atacantului Andrei Gheorghiţă, de la FCSB, printr-o postare pe paginile oficiale ale clubului.

Atacantul Andrei Gheorghiţă (23 de ani) a fost împrumutat de clubul Universitatea Cluj pe o perioadă de un an, cu opţiune de cumpărare. Clujenii au anunţat sosirea noii achiziţii pe pagina de Facebook şi pe site-ul oficial:

„Bun venit, Andrei Gheorghiţă! Cluburile FC Universitatea Cluj şi FCSB au ajuns la un acord privind împrumutul pe un sezon, cu opţiune de cumpărare, al atacantului de bandă Andrei Gheorghiţă (23 de ani).

Primii paşi în fotbal, la Bucureşti. Debutul la seniori, la Oradea

Născut la Bucureşti în 16 iulie 2002, Andrei Gheorghiţă şi-a împărţit perioada de juniorat între cinci echipe locale şi din zonele limitrofe: Sportul Studenţesc Bucureşti, Regal Sport Bucureşti, Concordia Chiajna, Sport Team Bucureşti şi Academica Clinceni. Ulterior, a făcut trecerea la CAO 1910 Oradea, pentru care a debutat în liga a treia, în sezonul 2021-2022, urmând ca la finalul stagiunii să fie transferat de o altă formaţie din al treilea eşalon, FC Bihor.

În premieră, în Superligă, în tricoul Politehnicii Iaşi

În vara anului 2023, după evoluţii apreciate la cele două echipe orădene, Gheorghiţă a făcut direct pasul la prima ligă, acolo unde a debutat pentru Poli Iaşi într-o partidă cu CFR din runda inaugurală a sezonului 2023-2024. Ba mai mult, în 18 septembrie 2023, a marcat primul său gol în Superligă, într-un meci cu Botoşani (1-1), securizând, prin reuşita sa, un punct în vistieria Politehnicii. În această stagiune de debut, jucătorul de bandă care poate evolua şi atacant central a totalizat 29 de prezenţe pentru Poli Iaşi, reuşind să marcheze de două ori şi să mai contribuie cu o pasă decisivă.

Ads

Începe sezonul 2024-2025 la Iaşi, îl încheie campion cu FCSB

Gheorghiţă a continuat să se evidenţieze prin evoluţiile sale de la Poli Iaşi, a marcat trei goluri şi a livrat trei assist-uri în prima parte a stagiunii precedente, iar asta a atras atenţia celor de la FCSB. Acesta nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a ieşi în evidenţă în tricoul campioanei en-titre. Mai întâi, a evoluat 45 de minute în victoria din Superligă cu Sepsi, pentru ca, în data de 13 februarie, introdus la pauza partidei cu PAOK din şaisprezecimile UEFA Europa League, să înscrie golul victoriei celor de la FCSB (2-1), cu un şut în forţă din interiorul careului. Până la finalul stagiunii, Gheorghiţă a ajuns la 12 meciuri în toate competiţiile şi şi-a deschis vitrina de trofee cu titlul de campion al României. Înainte de a ajunge la "U", Gheorghiţă a bifat trei partide pentru FCSB şi în acest început de an competiţional, două în Superligă şi una în preliminariile UEFA Champions League.

Două prezenţe în naţionala U21

Începutul exploziv în tricoul campioanei a adus după sine şi o convocare la reprezentativa U21 a României, condusă la acea vreme de Daniel Pancu. Astfel, noul nostru jucător a evoluat în două partide amicale pentru România U21, împotriva Portugaliei (1-0) şi a Olandei (0-2).

Ads