Scoțienii au făcut spectacol la meciul cu FCSB. Imagini incredibile de pe stadion VIDEO EXCLUSIV

Autor: Teodor Serban
Joi, 21 August 2025, ora 22:07
1128 citiri
Imagine de la Aberdeen - FCSB FOTO Ziare.com

Meciul Aberdeen - FCSB, programat la 21 august, în manșa tur din play-off-ul Ligii Europa, se desfășoară într-o atmosferă senzațională.

Fanii grupării scoțiene au umplut până la refuz stadionul ”Pittodrie” și au oferit imagini incredibile, după cum se poate vedea mai jos.

Astfel, aproximativ 20.000 de spectatori au creat o atmosferă infernală, în culorile alb-roșu ale clubului.

Partida este transmisă pe platforma VOYO, care a avut câteva probleme la difuzarea meciului dintre Drita și FCSB, în turul anterior.

Chiar și-așa, Gigi Becali nu e îngrijorat: „Ce să facem? Nu depinde de mine asta! Sunt drepturile scoțienilor și le-au cumpărat cei de la ProTV. Nu mă interesează! Ce pot să fac acum? Să nu vă mai enervați", a declarat Becali la Fanatik.

Totuși, în străinătate, confruntarea Aberdeen - FCSB poate fi urmărită gratuit pe postul BBC Scotland.

Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Ţările de Jos, cu Serdar Gözübüyük la centru.

Serdar Gözübüyük va fi ajutat de Erwin Zeinstra şi Patrick Inia, în timp ce rezervă va fi Joey Kooij.

În Camera VAR se vor afla Pol van Boekel şi Robin Hensgens.

Partida se va disputa de la ora 21.45, iar returul este programat o săptămână mai târziu la Bucureşti.

