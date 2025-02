Selecționerul i-a dat replica lui Gigi Becali: ”Eu? Cum adică? Ferească Dumnezeu, e o glumă?”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a avut un schimb de replici cu selecționerul naționalei U21, Daniel Pancu, pe marginea unui fotbalist de la Poli Iași, Andrei Gheorghiță, care a fost transferat de campioana României.

„L-am văzut eu mai demult la o fază. L-am întrebat pe Meme de el, am lăsat-o așa. Am zis că mai sunt câteva zile în care se pot face transferuri. Și atunci am zis așa...dacă n-am găsit atacant, îl iau pe Gheorghiță. E român, are fizic, e și tânăr. Poate fi ceva, poate iese ceva.

Nu poate juca în locul lui Bîrligea, va juca atacant în partea stângă. Gheorghiță stânga, Bîrligea număr 9, Miculescu în dreapta. Acum dau 100.000 de euro, în vară 300.000. Din ce am înțeles, ar fi intervenit domnul Pancu cu Șumudică”, a declarat Becali, la Digi Sport Special, lăsând de înțeles că Daniel Pancu l-ar fi dorit pe Gheorghiță la Rapid, nu la FCSB.

„Eu? Cum adică? Ferească Dumnezeu, e o glumă?”, a răspuns Pancu, prezent în studio.

”Impresarul fotbalistului ar fi prieten cu domnul Pancu și i-ar fi spus Șumudică: ”Domnule, să vină la Rapid că fac mare fotbalist din el”, ceva de genul acesta. Pancu ar fi fost un fel de intermediar”, a insistat Gigi Becali.

”Vă rog frumos, opriți-vă! A fost o glumă la adresa cuiva, probabil. Cine v-a spus asta v-a mințit. Eu știam doar că Rapid va împrumuta un jucător de la Iași, atât”, a replicat Pancu.

