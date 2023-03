Șoc la FCSB după victoria cu Petrolul! Antrenorul și-a dat demisia: ”Eu cred că am ajutat echipa”

Antrenorul din acte al echipei FCSB, Leonard Strizu, a anunţat joi seara, după victoria obţinută în meciul cu Petrolul de către bucureşteni, că va demisiona din funcţia deţinută la gruparea patronată de Gigi Becali.

„Fac un anunţ care nu va cădea bine pentru club, dar este ultima seară când voi mai avea o colaborare cu FCSB. E o decizie grea şi pentru mine, dar şi pentru club, însă am motive personale care m-au făcut să iau această decizie.

Nu este uşor, dar trebuie să o iau. Vali Argăseală va avea demisia mea mâine, pe birou. Indiferent că am contribuit sau nu am contribuit, eu cred că am ajutat echipa!”, a declarat Leonard Strizu, cel care a fost instalat pentru a acoperi faptul că antrenorul de fapt, Mihai Pintilii, nu are licența PRO necesară în prima ligă rpmânească.

Ads