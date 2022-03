Speculații de blat la meciul FCSB - Farul din play-off-ul Ligii 1. Cum răspunde antrenorul roș-albaștrilor

Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a respins speculaţiile potrivit cărora FCSB ar fi cedat intenţionat meciul cu Farul din sezonul regulat, ca să câştige partidele pe care le va disputa cu echipa patronată de Gheorghe Hagi, în play-off.

"Debutăm în play-off cu un adversar pe care l-am întâlnit de curând şi la ultima noastră întâlnire am fost învinşi. Am avut o evoluţie nu foarte bună din punctul meu de vedere, îmi doresc ca mâine seară evoluţia noastră şi rezultatul să fie altul, adică să câştigăm. Întâlnim un adversar care a reuşit să se califice în play-off şi, cu siguranţă, are şi alte obective. Ne aşteapă o partidă dificilă, dar sper ca reacţia jucătorilor să fie alta faţă de meciul precedent disputat în compania lor.

Vom vedea mâine seară ce am reuşit să schimbăm în evoluţia noastră, au fost câteva lucruri care nu au funcţional la acel joc, nu am avut agresivitate, nu am pasat cum trebuie, am permis adversarului să-şi creeze ocazii periculoase şi să meracheze două goluri. Sper ca mâine seară să nu mai avem parte de asemenea lucruri. În play-off sunt cele mai bune echipe ale campionatului şi cred eu că fiecare îşi doreşte fotbal. Aşa-zisele echipe mici, care au ajuns în play-off, şi-au îndeplinit obiectivul şi nu mai au nicio presiune şi din acest motiv sper eu să avem jocuri disputate şi frumoase.

(n.r. - despre suspiciunile că Farul a primit meciul cu FCSB în sezonul regulat pentru a pierde în play-off) Mie mi se pare deplasat total să ne gândim la asemenea lucruri. Nu pot crede eu, nu mă pot gândi la aşa ceva în ziua de azi, este peste puterea mea de a gândi asemenea lucruri. Numai oameni care nu au ce face pot să spună aşa ceva.

(n.r. - despre CFR) Continuă forma bună pe care au arătat-o în ultimele partide, au un sezon fantastic, foarte bun, acum sunt zece puncte între noi şi ei, trebuie să fim realişti, e destul de dificil, dar atât timp cât sunt şanse trebuie să credem în ele. Cel mai important acum este să ne gândim la jocul nostru, la meciurile pe care le avem de disputat şi cel mai important este următorul. Apoi ne vom gândi de la meci la meci ce avem de făcut. Lupta s-a strâns, ne desparte un punct de Craiova şi va fi destul de dificil. Trebuie să fim realişti cu situaţia care există acum, în clasament şi să încercăm în fiecare meci să scoatem maximum posibil.

Cu Vlad nu se întâmplă nimic, este în cadrul lotului, se antrenează, vom vedea dacă va fi în lot la meciul de mâine sau dacă va apăra. Nu am decis, mai avem un antrenament astăzi. Am dscutat cu el, eu încerc să le ridic moralul jucătorilor, indiferent de ceea ce se întâmplă pe teren, discut sincer şi deschis cu ei, despre lucrurile bune şi mai puţin bune pe care le-au făcut, nu neapărat ca să le reproşez, ci ca pe viitor să elimine anumite greşeli. Şi nu e numai cazul lui, discut cu majoritatea jucătorilor

(n.r. - despre conflictul dintre Tănase şi Oaidă cu galeria) E o situaţie un pic confuză. Ei sunt doi dintre jucătorii care veneau după o răceală, gripă şi a fost o vreme urâtă la finalul jocului cu Voluntari. Cred că mai degrabă au plecat din cauza frigului, nu cred că se pune problema de lipsă de respect faţă de galerie, mai ales din partea lui Tănase, care e căpitan. Eu cred că aici s-a creat o oarecare confuzie

(n.r. - despre discuţiile cu patronul) Discutăm, ne-a încurajat, nu am avut discuţii negative, am discutat constructiv, să ne gândim la ce putem face în continuare, să fim realişti cu ce arată clasamentul la momentul actual şi să găsim cele mai bune soluţii", a declarat Petrea, într-o conferinţă de presă.

Meciul FCSB - Farul va avea loc, luni, de la ora 21.00, în etapa I a play-off-ului Ligii I.