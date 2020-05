Andrei Prepelita a refuzat o formatie de top din Italia pentru a semna cu FCSB in 2011

Ziare.

Andrei Prepelita este cel despre care vorbim, un fotbalist care a semnat cu FCSB in 2011, liber de contract dupa o despartire de Universitatea Craiova . In acea vara, fostul fotbalist de la FC Arges putea alege insa o forta a Italiei, e vorba de Sampdoria , dupa cum el insusi a recunoscut intr-un interviu dat pentru o televiziune de sport din Romania."Am avut posibilitatea sa ajung la un moment dat, cand m-am despartit de Craiova. Ma intelesesem cu Steaua , dupa au urmat ceva probleme, un proces cu Craiova ca nu ne-am inteles la partea financiara si dupa trei luni, cand am devenit liber de contract sa semnez cu Steaua, si acolo au fost ceva discutii si imi venise o oferta din Serie B, de la Sampadoria, care avea o trupa foarte buna si anul acela chiar au promovat in Serie A", a fost declaratie lui "Prepe" pentru TelekomSport TV.Sampdoria era in acel moment in 2011 in Serie B totusi. El a petrecut 4 ani intre 2011 si 2015 la FCSB, rastimp in care a cucerit trei tiluri, o Cupa si o Supercupa a Romaniei.A fost si capitan al formatiei steliste in mandatul lui Laurentiu Reghecampf Dupa ce s-a despartit de FCSB, Prepelita, acum ajuns la 34 de ani, a mai evoluat si pentru Ludogorets Razgrad, Rostov, Concordia Chiajna si, din februarie 2019 a revenit la FC Arges.D.A.