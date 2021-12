Antrenorul FCSB, despre meciul dezastruos cu Sepsi: ”Cel mai slab joc, bine că n-am pierdut!”

Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a declarat, duminică, după 0-0, cu Sepsi, că a fost cel mai slab meci de când a preluat el echipa.

"Cred că am făcut un joc mai puţin bun. Cel puţin din punct de vedere tactic, cred că e cel mai slab joc de când am venit. Nu am reuşit să ne facem presingul pe care ni l-am propus, să supunem adversarul la o presiune. I-am permis adversarului să paseze, să joace. Ştiam că sunt o echipă de posesie, care încearcă să construiască şi să ajungă cât mai repede în faţa porţii. Din păcate, le-am permis prea multe spaţii şi au venit periculos de foarte multe ori.

Bine că nu am pierdut, e un punct câştigat până la urmă. Urmează pauza competiţională, după care trebuie să ne pregătim mai bine pentru că trebuie să câştigăm jocurile. Mă bucur pentru Târnovanu că a intrat şi a apărat foarte bine, ne-a scos în câteva situaţii la limită. Îl felicit pentru evoluţia din această seară.

Atât am putut în momentul de faţă, e o diferenţă mare faţă de CFR din punctul meu de vedere, dar vedem ce facem în ianuarie, când jucăm primul meci cu ei", a declarat Petrea, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, duminică, în deplasare, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a XX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, ultima din 2021.

Ads

Echipa bucureşteană termină anul pe locul 2, la zece puncte de liderul CFR Cluj. Portarul Ştefan Târnovanu, care l-a înlocuit pe Andrei Vlad în poarta FCSB, pentru că antrenorul Anton Petrea nu avea jucători under 21 la dispoziţie, a fost avut numeroase intervenţii salvatoare.

Luni se dispută ultimele două partide din 2021, FC U Craiova - CS Mioveni (17.30) şi Dinamo - Farul (20.30).

Clasament: 1 - CFR Cluj - 57 de puncte, FCSB - 47, FC Voluntari - 37, FC Botoşani - 34, CS Universitatea Craiova - 32, FC Rapid - 32.

Ads

Sepsi ocupă locul 10, cu 26 de puncte.