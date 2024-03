Antrenorul lui Sporting Lisabona, surprins cand a auzit prima uriasa pe care o au fotbalistii FCSB

Jorge Jesus, antrenorul formatiei Sporting Lisabona, s-a declarat surprins in momentul in care a aflat pe cati bani joaca fotbalistii FCSB in play-off-ul Ligii Campionilor.

Gigi Becali le-a promis fotbalistilor prime intre 100 si 120 de mii de euro, ceea ce l-a surprins pe portughez.

"Va pot spune ca forta financiara a celor de la Steaua este superioara celei a lui Sporting. Steaua ofera bani pe care noi nu putem sa-i oferim. Insa nu banii o sa-i faca pe jucatorii Stelei sa alerge", a spus Jorge Jesus la conferinta de presa.

De asemenea, Jorge Jesus a mentionat ca le va cere jucatorilor sai sa fie disciplinati tactic si sa nu uite ca e confruntare ce se joaca in doua manse.

Partida dintre Sporting Lisabona si FCSB va avea loc marti, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.

Echipa de start a FCSB va arata cel mai probabil astfel: Nita - Enache, Larie, Momcilovici, Morais - Pintilii, Ov. Popescu - Golofca, Tanase, De Amorim - Alibec (Gnohere).

Partida retur este programata miercurea viitoare, de la ora 21:45.

Daca va fi eliminata de Sporting Lisabona, FCSB va evolua in grupele Europa League.

C.S.

