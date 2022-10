Antrenorul Vitoriei Guimaraes reactioneaza dupa ce Becali a spus "ca-si va taia capul" daca portughezii inscriu cu FCSB

Antrenorul formatiei Vitoria Guimaraes, Ivo Vieira, a comentat declaratia aroganta facuta de Gigi Becali, care a spus ca "isi va taia capul" in cazul in care portughezii vor reusi sa inscrie in poarta celor de la FCSB.

Vieira a afirmat ca nu ii pasa ce declara Becali si considera ca spusele acestuia nu-i vor afecta echipa.

"Stim ce valoare avem si nu ne pasa declaratiile altora! Fiecare e liber sa-si exprime opiniile, trebuie sa respectam libertatea de exprimare! Noi trebuie sa ne concentram pe ce avem de facut", a spus Ivo Vieira, citat de Ojogo.

Reactia lui Vieira vine dupa ce Becali s-a aratat extrem de optimist inaintea returului din Portugalia.

"O sa-i batem acolo cu 2 sau 3 la 0. Nu e o echipa care ne poate marca gol. E prea inceata, prea lenta, nu au nici valori, nici tehnica, nimic. Nu e o echipa care ne poate invinge, nu au cum!

Poate sunt eu prea prost, dar nu pot sa nu spun ce vad! Astia nu au cum sa ne dea gol! Jucam 3 zile si nu o sa ne dea gol! Daca astia ne dau gol, imi tai capul, ma spanzur! Suntem trei clase peste ei, la tehnica, la viteza, la forta! La noi s-a vazut ca echipa nu e pregatita fizic, dar o sa fie altceva", a comentat Becali.

Partida retur dintre Vitoria Guimaraes si FCSB va avea loc joi, de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.

In prima mansa, scorul a fost egal, 0-0.

C.S.