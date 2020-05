Anuntul facut de oficialii celor de la CFR Cluj in legatura cu transferul lui Cristi Balgradean de la FCSB

Ziare.

Balgradean va juca in cele din urma din vara pentru CFR Cluj, campioana ultimelor 2 stagiuni, cel putin asta sustine Marius Bilasco, fostul atacant de la Steaua si Unirea Urziceni , actualmente seful departamentului de scouting de la CFR.CFR urmeaza sa il legitimeze pe fostul portar de la Dinamo si Craiova imediat dupa ce ii expira in vara intelegerea cu FCSB: "Nu e nicio problema in ceea ce priveste legitimarea lui Balgradean", a fost declaratia lui Bilasco la televiziunea TelekomSport TV.Balgradean a fost unul dintre jucatorii pe care Gigi Becali i-a introdus in somaj tehnic, dupa inceperea pandemiei de coronavirus, alaturi de Planici, Gnohere sau Alexandru Stan."El nu a semnat acum, a semnat acum 10 zile. Eu am crezut ca e o gluma cand am vazut mesajul, dar trebuia sa anunti ca sa nu aperi cu Botosani. Tu nu-ti dai seama cat de grav e? Tu ai semnat cu o contracandidata. Cum sa mai apere el acum? Inseamna ca mingea respinsa in fata cu Botosani...", spunea Gigi Becali despre Balgradean, in momentul in care a aflat ca acesta a semnat cu clujenii.Fostul oltean a semnat cu FCSB in februarie 2018.Vezi si:D.A.