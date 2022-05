Becali cumpara de la Hagi: "Dau 500.000 de euro pe el"

Gigi Becali a facut marti o oferta pentru fundasul central ivorian Kevin Boli, de la Viitorul lui Hagi.

Finantatorul FCSB e dispus sa ofere 500.000 de euro in schimbul aparatorului central in varsta de 27 de ani.

"Dau 500.000 pe Boli, ca are o varsta si nu mai pot sa il vand. Daca e un fundas tanar si e un geniu dau si 2-3 milioane de euro. Daca ar fi acum un nou Radoi as da 2 milioane", a spus Gigi Becali la Sport.ro.

Kevin Boli joaca la Viitorul din 2015, atunci cand a venit liber de contract dupa ce si-a incheiat angajamentul cu gruparea belgiana Mouscron.

In sezonul precedent, Boli a evoluat in 36 de meciuri si a marcat 3 goluri.

In prezent, FCSB are in lot doar doi fundasi centrali: Mihai Balasa si Ionut Larie, ultimul adus in aceasta vara de la CFR Cluj.

I.G.

Ads