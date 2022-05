Becali vrea sa-l dea afara, dar nu pleaca gratis: Zlatinski da lovitura la FCSB

Ajuns la 34 de ani, bulgarul Hristo Zlatinski da o mica lovitura financiara prin transferul la FCSB, el fiind platit regeste fara a juca.

Mijlocasul a fost transferat de FCSB in vara anului trecut, dupa ce a fost pus pe liber de Craiova. Luat gratis, Zlatinski a primit un salariu de 10 mii de euro lunar si era vazut de Becali drept mintea limpede din zona mediana.

In scurt timp evolutiile bulgarului l-au facut pe latifundiar sa anunte ca il va concedia in aceasta iarna, numai ca lucrurile nu sunt atat de simple.

Pentru ca a apucat sa joace pentru Craiova la inceputul sezonului, iar apoi a evoluat si la FCSB, fotbalistul nu mai poate evolua pentru o alta formatie pana in vara. Prin urmare, daca va fi dat afara el vrea sa isi primeasca toate salariile, in timp ce un transfer in alta parte pare exclus pentru ca nimeni nu vrea sa plateasca un jucator de 34 de ani fara a-l putea folosi.

"Zlatinski ramane la FCSB pentru ca nu are cum sa joace in alta parte... poate intr-un campionat care ar incepe acum, in ianuarie, pentru ca a jucat deja pentru doua echipe. Are posibilitatea sa plece si intr-un alt mod, daca il da domnul Becali afara. In acest caz, Zlatinski trebuie sa fie despagubit cu banii pe care ii mai are de luat din salariile ramase", a anuntat agentul jucatorului pentru ProSport.

50 de mii de euro ar urma sa primeasca bulgarul daca va fi dat afara de Becali, bani pe care i-ar incasa oricum daca ar ramane la FCSB pana la finalul sezonului.

