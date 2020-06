"Bizonul" Gnohere a plecat de la FCSB

Ziare.

Francezul a fost bagat in somaj tehnic de Becali, iar in cele din urma si-a reziliat contractul."Cu o mare tristete trebuie sa spun adio clubului care m-a facut sa descopar Europa, un vis pe care il doream realizat de mult timp. Am petrecut trei sezoane fantastice la FC Steaua Bucuresti si am profitat de fiecare minut. Nicolae Dica si Mihai Teja au facut cu totii parte din experienta mea, fiind o sursa de motivatie la fiecare antrenament. Romania, te voi pastra in sufletul meu!", a scris Gnohere pe Instagram.In tricoul ros-albastrilor, Gnohere a marcat 51 de goluri in toate competitiile.El a fost cumparat de la Dinamo in 2017 cu 250 de mii de euro.C.S.