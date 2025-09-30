Budescu a semnat cu FCSB

Sambata, 10 Iunie 2017, ora 15:06
3183 citiri
Budescu a semnat cu FCSB
Foto: Hepta

Constantin Budescu a semnat, sambata, contractul cu FCSB, el devenind astfel noul jucator al vicecampioanei.

Atacantul in varsta de 28 de ani si-a pus semnatura pe un acord valabil patru sezoane.

"Am cedat insistentelor domnului Becali, de doi ani ma tot suna. Vreau sa joc in Champions League, a contat si faptul ca voi putea juca alaturi de Alibec", a spus Budescu, citat de postul Sport.ro.

FCSB a achitat clauza de reziliere a contractului jucatorului cu Astra, in valoare de 750 de mii de euro, pentru a putea realiza transferul.

La echipa din Berceni, jucatorul va avea un salariu de 20 de mii de euro pe luna.

Budescu este asteptat luni in cantonamentul FCSB din Slovacia.

M.D.

Ilie Bolojan și-a asumat public relația cu iubita sa. Apariții tot mai dese alături de Ioana, femeia care îi este parteneră din 2022 FOTO
Ilie Bolojan și-a asumat public relația cu iubita sa. Apariții tot mai dese alături de Ioana, femeia care îi este parteneră din 2022 FOTO
Premierul Ilie Bolojan, cunoscut pentru discreția cu care își protejează viața privată, și-a asumat oficial relația cu Ioana, o asistentă medicală din Oradea. Cei doi formează un cuplu...
Nicușor Dan a depus o coroană la monumentul dedicat eroilor Revoluției de la Timișoara. Șeful statului participă la întâlnirea primarilor europeni
Nicușor Dan a depus o coroană la monumentul dedicat eroilor Revoluției de la Timișoara. Șeful statului participă la întâlnirea primarilor europeni
Nicușor Dan se află marți la Timișoara, unde urmează să participe la mai multe evenimente. În program figurează o vizită la Societatea Timișoara, iar ulterior va lua parte la...
#Budescu transfer FCSB, #Budescu semnat FCSB, #FCSB transfer Budescu , #stiri FCSB
Comentarii
Poza GERONIMO77
GERONIMO77
rank 1
budescu ?! o pierdere de timp pt nea jiji ,dar el plateste !
nu zic ca n-are talent,dar caracter-de taran primitiv,la fel ca muyu ! daca budala asta tragea la... Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Tiriac si-a donat averea de 2,1 miliarde de euro si ar vrea sa fuga fara sa se mai uite in urma! "M-a fascinat"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instantei! "Te faci ca nu ma cunosti sau ce?"

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O nouă tragedie în fotbal. Tânărul portar a murit după o lovitură primită în timpul meciului
  2. Revine Liga Campionilor. Deplasare de 7.000 de kilometri pentru Real Madrid
  3. Echipa lui Dan Șucu, spulberată. Ce-a făcut căpitanul naționalei României
  4. Spectacol total în derby-ul Clujului din Superliga. Continuă coșmarul pentru CFR
  5. Un jucător de bază de la Inter, despre Cristi Chivu: ”O luăm de la capăt cu un antrenor nou”
  6. Senzație pe podiumul din Superliga. Pe ce loc a urcat FC Botoșani după meciul cu Metaloglobus
  7. Decizie controversată luată de FIFA, în preliminariile Campionatului Mondial
  8. Meci amânat în Spania pentru echipa internaționalului român. Ce se întâmplă la Valencia
  9. Laurențiu Reghecampf merge mai departe în Liga Campionilor. Police FC, următoarea adversară
  10. Fostă lideră mondială în WTA, a anunțat că e însărcinată. E impresionant cum și-a cunoscut soțul model