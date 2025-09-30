Budescu a semnat cu FCSB

Constantin Budescu a semnat, sambata, contractul cu FCSB, el devenind astfel noul jucator al vicecampioanei.

Atacantul in varsta de 28 de ani si-a pus semnatura pe un acord valabil patru sezoane.

"Am cedat insistentelor domnului Becali, de doi ani ma tot suna. Vreau sa joc in Champions League, a contat si faptul ca voi putea juca alaturi de Alibec", a spus Budescu, citat de postul Sport.ro.

FCSB a achitat clauza de reziliere a contractului jucatorului cu Astra, in valoare de 750 de mii de euro, pentru a putea realiza transferul.

La echipa din Berceni, jucatorul va avea un salariu de 20 de mii de euro pe luna.

Budescu este asteptat luni in cantonamentul FCSB din Slovacia.

M.D.

