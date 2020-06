Ce spune antrenorul celor de la Clinceni, dupa victoria repurtata in fata FCSB-ului: Sper sa nu se supere Vintila

Ziare.

com

A fost al doilea esec la rand pentru stelisti, dupa ce acum cateva zile FC Voluntari ii invingea cu 2-0.Ilie Poenaru, antrenorul celor de la Clinceni, a avut cateva observatii de facut dupa victoria repurtata in fata trupei lui Vintila."Da, normal ca FCSB se lupta la titlu. Nu va luati dupa rezultatele pe care le-au avut in cele doua amicale, pentru ca nu sunt atat de relevante, dupa cat par, sincer. Daca vreti sa va dau din casa... sper sa nu se supere Bogdan Vintila pe mine. El le-a cerut cu totul alte lucruri de la aceste meciuri . Nu stiu daca el a urmarit rezultatul de astazi, cat a urmarit alte lucruri.Si sa stiti ca FCSB a aratat bine, chiar daca a pierdut. Deci chiar a aratat bine, au fost momente in care ei au avut o posesie foarte buna si un alt ritm fata de noi. E si normal, pentru ca sunt la al doilea joc disputat dupa pandemie", puncta tehnicianul celor de la Academica, pentru televiziunea TelekomSport.Pentru FCSB au marcat in amicalul de mai sus Dennis Man, dar si Florin Tanase din penalti.FCSB are de jucat un meci capital saptamana viitoare in deplasare cu CFR Cluj , de care o despart 4 puncte in clasamentul Ligii 1.Vezi si:D.A.