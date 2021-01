Danut Lupu il supara pe Hagi: Morutan e peste Ianis. Daca el ar fi avut increderea pe care a primit-o Ianis....

Fostul jucator al nationalei crede ca propunerile pentru jucatorii lui Becali sunt ireale.Lupu il vede pe Morutan un fotbalist mai bun ca Ianis Hagi "Eu cred ca daca FCSB avea o oferta de 7-8 milioane de euro, Morutan era plecat deja. M-as bucura sa vad jucatori romani vanduti pentru 15 de milioane, dar trebuie sa fim realisti. Eu am spus ca Morutan imi place foarte mult si ca este peste Ianis.Daca Morutan ar fi primit increderea pe care a primit-o Ianis... eu cred ca este un jucator mai complex decat Ianis.Fiecare isi avantajeaza jucatorul cum vrea. Morutan imi place, dar nu cred ca valoreaza 15 milioane", a spus Danut Lupu la digisport Morutan a fost dorit insistent in zona Golfului, unde seicii erau dispusi sa dea 10 milioane de euro pentru transferul jucatorului, conform spuselor lui Becali.CITESTE SI: Gigi Becali nu s-a lasat. Patronul FCSB l-a transferat in cele din urma pe Harut de la Botosani