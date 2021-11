Edi Iordănescu: "Mi-a fost teamă, dar am scăpat”. Ce spune antrenorul FCSB după meciul dramatic cu FC Argeș

Tehnicianul echipei FCSB, Edward Iordănescu, a declarat duminică seară, după meciul cu FC Argeş, scor 2-1, că jucătorii săi au obţinut victoria deoarece au arătat caracter şi au luptat până la final.

“Echipa a câştigat pentru că a arătat mult caracter, a crezut şi a luptat până la final. Au fost lucruri de care mi-a fost teamă, dar am scăpat. Mă supără că am primit gol pe o fază statică. Banca a intrat şi a făcut diferenţa. A fost dorinţă foarte multă, poftă pentru fotbal. Am trecut prin momente foarte grele, trecem în continuare, dar încet, încet lucrurile se vor aşeza pentru noi”, a spus Iordănescu la posturile care transmit Liga 1.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, la Buzău, cu scorul de 2-1, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a XIV-a a Ligii 1, în care a revenit de la 0-1.

Au marcat Oct. Popescu ’68 şi V. Gheorghe ‘71 pentru gazde, respectiv Raynov ’62 pentru oaspeţi.

