Exclusiv Avem motivarea Curtii de Apel: Iata de ce a fost obligat Becali sa schimbe numele echipei

Ziare.com a intrat in posesia motivarii sentintei prin care Gigi Becali a fost nevoit sa schimbe numele echipei de fotbal din FC Steaua in FCSB.

La cinci luni distanta de cand au pronuntat sentinta, judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au redactat motivarea, iar Ziare.com a intrat in exclusivitate in posesia ei.

Va prezentam cele trei motive pentru care Becali a fost nevoit sa schimbe numele echipei:

1. Judecatorii au ajuns la concluzia ca se face o confuzie intre Steaua (denumire ce apartine Armatei) si Fotbal Club Steaua (cum si-a numit mai intai Becali noua echipa). Magistratii explica in motivarea deciziei ca nu este suficient sa adaugi sintagma "Fotbal Club" pentru a evita confuziile.

Pasaj din motivarea judecatorilor: Analizand semnele in conflict, Curtea constata puternica similaritate a acestora. Reclamantul este titularul marcilor combinate cuprinzand elementul verbal "Steaua Bucuresti", iar parata foloseste in activitatea sa comerciala, pentru a face distinctive serviciile sale, denumirea Fotbal Club Steaua Bucuresti, elementul Steaua Bucuresti regasindu-se ca element principal si dominant in cadrul acestei denumiri, particulele slab distinctive din perspectiva functiei de marca sub care e utilizata denumirea - "Fotbal Club" - care au functie mai degraba descriptiva, nefiind de natura a diferentia numele comercial al paratei de marcile/numele comercial si marcile Intel.

Ads

2. Judecatorii arata in motivare ca CSA Steaua (Armata) si societatea infiintata de Becali activeaza in acelasi domeniu. Mai mult, Becali se foloseste de istoria si de culorile CSA Steaua, desi nu are dreptul. In acest pasaj al motivarii instantei se aminteste si de palmaresul CSA Steaua, despre care judecatorii spun ca societatea lui Becali il revendica, desi nu ar avea dreptul.

Pasaj din motivarea judecatorilor: Partile desfasoara servicii in parte identice si similare in sfera activitatii, parata revendicandu-si in materialele de promovare si pe site-ul propriu palmaresul reclamantului si pretinde fata de public a fi continuator a acestuia, utilizeaza pentru a da identitate si distinctivitate echipei sportive culorile specifice marcilor reclamantului, riscul de confuzie pentru consumator fiind astfel demonstrat.

Ads

3. Becali a cerut in 2004 acordul CSA Steaua pentru a inregistra marca Steaua ca proprie. Desi nu a primit acest acord de la MApN, Becali a inregistrat oricum si a folosit marca timp de 10 ani, pana in 2014, cand instanta suprema a decis ca totul a fost ilegal.

Pasaj din motivarea judecatorilor: Retinand si ca utilizarea de catre parata a denumirii comerciale cu functia de marca nu are loc conform practicilor loiale in domeniul comercial, dovada fiind atat inregistrarea de catre parata, in anul 2004, a unei marci ulterior anulate pentru rea-credinta la inregistrare, cat si corespondenta prealabila prin care parata a solicitat acordul reclamantului la acordul unei marci similare, acord pe care aceasta nu l-a obtinut, insa a continuat demersurile de inregistrare a marcii si apoi de utilizare a denumirii comerciale cu functia de marca dupa anularea marcii inregistrate cu rea crediinta (inclusiv dupa notificarea sa de catre reclamant in anul 2015), Curtea retine astfel incalcarea dreptului exclusiv de folosinta.

Ads

FCSB trebuie sa recurga la noi masuri dupa aparitia motivarii

Principalul efect al sentintei a fost ca societatea lui Becali sa-si schimbe numele in FCSB, ceea ce s-a si intamplat pe 30 martie.

Aparitia motivarii produce insa si alte efecte pentru FCSB:

1. Numele site-ului FCSB trebuie schimbat. FCSB a continuat sa foloseasca domeniul steauafc.ro si dupa ce si-a schimbat numele, dar in motivare se prevede ca echipa trebuie sa-si schimbe si domeniul.

2. Nu se mai poate folosi denumirea "FC Steaua Bucuresti" pe bilete. La meciurile din play-off s-au vandut bilete cu aceasta denumire, dar motivarea mentioneaza ca si acest lucru trebuie modificat.

Istoricul acestui caz:

CSA Steaua a dat in judecata societatea lui Becali imediat dupa ce a castigat procesul in privinta marcii, in decembrie 2014. Armata a contestat faptul ca Becali a continuat sa foloseasca numele Steaua desi pierduse definitiv procesul in privinta marcii.

Ads

Tribunalul Bucuresti i-a dat dreptate lui Becali, insa Curtea de Apel a intors decizia pe 21 decembrie 2016.

Dupa cateva luni de tergiversare, societatea lui Becali a devenit FCSB, pe 30 martie 2017. Schimbarea s-a produs atat la Registrul Comertului cat si la FRF si LPF.

Intre timp, FCSB a solicitat ca decizia Curtii de Apel sa fie suspendata, dar miercuri a pierdut si acest proces, asa cum Ziare.com v-a informat in exclusivitate.

Ads