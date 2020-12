FC Voluntari l-a imprumutat pe Marius Briceag de la FCSB

"FC Voluntari si FCSB au ajuns la un acord in ceea ce priveste imprumutul lui Marius Briceag la echipa noastra. Astfel, fundasul lateral in varsta de 28 de ani va evolua pentru formatia noastra in sezonul 2020/2021", este anuntul gruparii din Voluntari.Marius Briceag a mai evoluat pentru FC Voluntari in sezonul de debut al echipei in Liga I, 2015/2016.